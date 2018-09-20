Транскрибация аудио разговоров (звонков) в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен30 заявок542 просмотра

https://drive.google.com/drive/folders/1Sjy5tusy-IvGZQTqo7N5sjMtt1gfi3u7 необходимо красиво транскрибировать все звонки в текст и разложить аналогично по папочкам. около 50-60 звонков

7 лет назад
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Все сделано, немного была задержка, но так как я не ставил четких сроков, и мне было не к спеху все окей.
Рекомендую Сергея как отличного заказчика! Оплата во время. Спасибо за сотрудничество! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!:)

Заявки фрилансеров

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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