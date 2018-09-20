Необходимо из аудио файлов сделать текст. Файлы записаны при помощи Apple Aphone, диктафона. Поэтому Вам необходимо установить на свой ПК программу которая сможет воспроизводить данный формат файла. 3 файла, общая продолжительность около 20 минут.
Транскрибация аудио разговоров (звонков) в текст
https://drive.google.com/drive/folders/1Sjy5tusy-IvGZQTqo7N5sjMtt1gfi3u7 необходимо красиво транскрибировать все звонки в текст и разложить аналогично по папочкам. около 50-60 звонков
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