Здравствуйте Всем кто посетил мою страничку!

Пишу качественный рерайт!

Что можно подчеркнуть из моих положительных качеств: пунктуальность, трудолюбие, доброжелательность, ответственность, самосовершенствование.

Мои услуги:

Рерайт: 30 рублей - 1000 знаков без пробелов;

Предоплата: 50 %;

Связаться со мной Вы можете любым способов, которые приведены ниже:

-> телефон: +7-924-223-18-00 (всегда на связи);

-> ICQ: 596766666 (всегда пишите, что по поводу работы);

-> E-mail: [email protected];

-> Skype: ser.go

Способы оплаты:

=> Webmoney (RUB и USD);

=> Яндекс деньги;

=> RBK Money;

Моё творчество: видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Muvee Reveal, Camtasia Studio, Movie Maker), фотомонтаж (Adobe Photoshop, Paint.NET);

С нетерпение жду ваших предложений!!!