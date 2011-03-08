Здравствуйте Всем кто посетил мою страничку!
Пишу качественный рерайт!
Что можно подчеркнуть из моих положительных качеств: пунктуальность, трудолюбие, доброжелательность, ответственность, самосовершенствование.
Мои услуги:
Рерайт: 30 рублей - 1000 знаков без пробелов;
Предоплата: 50 %;
Связаться со мной Вы можете любым способов, которые приведены ниже:
-> телефон: +7-924-223-18-00 (всегда на связи);
-> ICQ: 596766666 (всегда пишите, что по поводу работы);
-> E-mail: [email protected];
-> Skype: ser.go
Способы оплаты:
=> Webmoney (RUB и USD);
=> Яндекс деньги;
=> RBK Money;
Моё творчество: видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Muvee Reveal, Camtasia Studio, Movie Maker), фотомонтаж (Adobe Photoshop, Paint.NET);
С нетерпение жду ваших предложений!!!