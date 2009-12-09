Люблю свое дело...
Предлагаю услуги 2d / 3d дизайнера - визуализатора (3d max, Vray, Photoshop).
Работу выполняю ответственно, быстро, качественно!
Разное качество картинки, от простых схематичных до сложных фото реалистичных с детальной прорисовкой объектов по фото из каталогов и т.п.
Готов к постоянному сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Showroom (библиотека)225 просмотров
- Showroom (кухня)240 просмотров
- Санузел Vip 1 (клуб "Офис")324 просмотра
- Санузел Vip 2 ( клуб "Офис")305 просмотров
- Vip 2 (клуб " Офис")333 просмотра
- Vip 1 (клуб "Офис")260 просмотров
- Фасад "Тoкио тейбл"308 просмотров
- Фасад "Вакукан"381 просмотр
- Угловая прихожая (каталог шкафов-купе)412 просмотров
- Телефон (стар)260 просмотров
- Спальня - араб. ( каталог шкафов-купе)520 просмотров
- Спальня (частный дом в Немчиновке)384 просмотра