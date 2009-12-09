Люблю свое дело...

Предлагаю услуги 2d / 3d дизайнера - визуализатора (3d max, Vray, Photoshop).

Работу выполняю ответственно, быстро, качественно!

Разное качество картинки, от простых схематичных до сложных фото реалистичных с детальной прорисовкой объектов по фото из каталогов и т.п.

Готов к постоянному сотрудничеству!