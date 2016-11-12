Меня зовут Дмитрий, и Вы только что нашли специалиста, который поможет в реализацииваших проектов. Я очень люблю свою работу и своих клиентов, и вы вскоре в этом убедитесь!
Я ГАРАНТИРУЮ:
• Четкое соблюдение сроков
• Качественные и продуманные дизайн-макеты
• Полную отдачу вашему проекту до сдачи
• Оперативную связь через weblancer, skype, icq, E-mail.
Я ПРЕДЛАГАЮ:
• Разработку дизайна для различных типов сайтов
• Создание адаптивной версии сайта для смартфонов и планшетов
• Доработку существующих сайтов, т.е. создание отдельных элементов интерфейса по утвержденному дизайну
• Разработка баннеров
• Создание уникальных логотипов по доступным ценам
Результат работы - по утверждению макета высылаю вам готовый макет в формате PSD,
полностью готовый к дальнейшей работе с ним других специалистов.
МОИ ЦЕНЫ:
• Создание главной страницы от 3500 руб., срок 5-7 дней
• Разработка внутренних страниц от 1000 руб / шт., срок 1-2 дня
• Дизайн Landing page от 4500 руб., срок 5-7 дней
• Создание логотипа от 1500 р., срок 2-3 дня.
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Предоставляете техническое задание (ТЗ) либо совместно заполняем бриф на разработку дизайна сайта / логотипа.
2. Согласовываем конечный бюджет, сроки разработки и все нюансы которые необходимо учесть при работе.
3. Вносите предоплату 50% (либо работаем по безопасной сделке).
4. Присылаю макет сайта на утверждение.
5. Вносим правки при необходимости. Утверждаете дизайн.
6. Оплата второй части стоимости работы.
7. Обмениваемся отзывами о сотрудничестве.
8. Высылаю исходники (файлы фотошопа + все необходимые файла для дальнейшей работы с макетом).
МОИ КОНТАКТЫ:
• Через личные сообщения сервиса
• Skype: Dmitry Kondratyev
• E-mail: [email protected]
• ICQ: 707100038
ДЛЯ РАСЧЕТА СО МНОЙ ИСПОЛЬЗУЮ:
• Карты: Сбербанка, Тинькофф-банка
• Яндекс Деньги
и другие удобные для вас способы оплаты!
Портфолио
- Дизайн сайта учебного центра397 просмотров