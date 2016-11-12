Уникальный, продающий дизайн для сайтов. Просто и со вкусом.

Меня зовут Дмитрий, и Вы только что нашли специалиста, который поможет в реализацииваших проектов. Я очень люблю свою работу и своих клиентов, и вы вскоре в этом убедитесь!

Я ГАРАНТИРУЮ:

• Четкое соблюдение сроков

• Качественные и продуманные дизайн-макеты

• Полную отдачу вашему проекту до сдачи

• Оперативную связь через weblancer, skype, icq, E-mail.

Я ПРЕДЛАГАЮ:

• Разработку дизайна для различных типов сайтов

• Создание адаптивной версии сайта для смартфонов и планшетов

• Доработку существующих сайтов, т.е. создание отдельных элементов интерфейса по утвержденному дизайну

• Разработка баннеров

• Создание уникальных логотипов по доступным ценам

Результат работы - по утверждению макета высылаю вам готовый макет в формате PSD,

полностью готовый к дальнейшей работе с ним других специалистов.

МОИ ЦЕНЫ:

• Создание главной страницы от 3500 руб., срок 5-7 дней

• Разработка внутренних страниц от 1000 руб / шт., срок 1-2 дня

• Дизайн Landing page от 4500 руб., срок 5-7 дней

• Создание логотипа от 1500 р., срок 2-3 дня.

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Предоставляете техническое задание (ТЗ) либо совместно заполняем бриф на разработку дизайна сайта / логотипа.

2. Согласовываем конечный бюджет, сроки разработки и все нюансы которые необходимо учесть при работе.

3. Вносите предоплату 50% (либо работаем по безопасной сделке).

4. Присылаю макет сайта на утверждение.

5. Вносим правки при необходимости. Утверждаете дизайн.

6. Оплата второй части стоимости работы.

7. Обмениваемся отзывами о сотрудничестве.

8. Высылаю исходники (файлы фотошопа + все необходимые файла для дальнейшей работы с макетом).

МОИ КОНТАКТЫ:

• Через личные сообщения сервиса

• Skype: Dmitry Kondratyev

• E-mail: [email protected]

• ICQ: 707100038

ДЛЯ РАСЧЕТА СО МНОЙ ИСПОЛЬЗУЮ:

• Карты: Сбербанка, Тинькофф-банка

• Яндекс Деньги

и другие удобные для вас способы оплаты!