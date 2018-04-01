DimaSeo777

Дмитрий Пивоваров DimaSeo777

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Seo-продвижение с гарантией результата!

4 Важных момента:

  • Мой опыт работы в SEO: более 10 лет.
  • Очень люблю работать с умными людьми. Если заказчик адекватный человек, то я делаю даже больше, чем нужно по проекту. Мне это в кайф.
  • Предпочитаю работать по предоплате.
  • Лучше всего вести общение по почте, таким образом вся информация по проекту находится в одном месте, а не в скайпе, вайбере, телеграме и т.д.
Предоставляемые услуги:

Аудит сайта - Сроки 3-7 дней.

  • Проведение технического аудита
    • выявление ошибок
    • анализ рынка по сео: аудит сильных сторон конкурентов
    • написание выводов и рекомендаций.
    • и еще много-много чего..
Проведение полного цикла работ по ВНУТРЕННЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ проводится разово:

  • Составление семантического ядра 
    • корректировка текущего
    • сбор частотностей.
  • Составление стратегии внутренней перелинковки.
  • Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.
  • Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml.
  • Проверка и удаление существующих и возможных дублей.
  • Настройка редиректов.
  • Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта.
  • Настройка систем аналитики (Цели, Конверсии)
    • анализ трафика
    • анализ изменения позиций сайта по ключевым запросам.
  • Вывод сайта в зеленую зону сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
  • Предоставление консультаций.
  • Прочие работы по внутренней оптимизации.
  • и еще много-много чего...
Внешняя оптимизация "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА":

  • Увеличение рейтингов социальной активности.
  • Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков.
  • Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок.
  • Поиск белых и трастовых доноров.
  • Краудмаркетинг.
  • Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц.
  • При желании можно сделать прогноз по трафику.
Решение сложных задач, составление стратегий, юзабилити тестирование.