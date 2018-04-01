DimaSeo777

Seo-продвижение с гарантией результата!
4 Важных момента:
- Мой опыт работы в SEO: более 10 лет.
- Очень люблю работать с умными людьми. Если заказчик адекватный человек, то я делаю даже больше, чем нужно по проекту. Мне это в кайф.
- Предпочитаю работать по предоплате.
- Лучше всего вести общение по почте, таким образом вся информация по проекту находится в одном месте, а не в скайпе, вайбере, телеграме и т.д.
Аудит сайта - Сроки 3-7 дней.
- Проведение технического аудита
- выявление ошибок
- анализ рынка по сео: аудит сильных сторон конкурентов
- написание выводов и рекомендаций.
- и еще много-много чего..
- Составление семантического ядра
- корректировка текущего
- сбор частотностей.
- Составление стратегии внутренней перелинковки.
- Грамотное составление Title (Заголовок), Description (Описание) и H1.
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml.
- Проверка и удаление существующих и возможных дублей.
- Настройка редиректов.
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта.
- Настройка систем аналитики (Цели, Конверсии)
- анализ трафика
- анализ изменения позиций сайта по ключевым запросам.
- Вывод сайта в зеленую зону сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
- Предоставление консультаций.
- Прочие работы по внутренней оптимизации.
- и еще много-много чего...
- Увеличение рейтингов социальной активности.
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков.
- Работа с биржами купли/продажи вечных ссылок.
- Поиск белых и трастовых доноров.
- Краудмаркетинг.
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц.
- При желании можно сделать прогноз по трафику.