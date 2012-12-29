Я добрый, белый и пушистый.
Добрый, белый и пушистый. Не делаю видео за день. Ориентируюсь на западный подход к стилю и качеству.
Тестовое задание(1 день).
Сотрудничаю с профессиональными художниками, дикторами.
Не делаю Full CG(Ролик имитирующий реальность, фотореалистичное 3d).
After Effects, Cinema 4d, Illustrator, Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вовкин блог. Заставка для блога Vovka.su374 просмотра
- Презентация TehnoInvest270 просмотров
- Seo в Youtube. Отбивка для блога Vovka.su243 просмотра
- Showreel 2012215 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга