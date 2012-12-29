Я добрый, белый и пушистый.

Добрый, белый и пушистый. Не делаю видео за день. Ориентируюсь на западный подход к стилю и качеству.

Тестовое задание(1 день).

Сотрудничаю с профессиональными художниками, дикторами.

Не делаю Full CG(Ролик имитирующий реальность, фотореалистичное 3d).

After Effects, Cinema 4d, Illustrator, Photoshop.

http://youtu.be/56vR_6-n1tw