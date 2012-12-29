DimaView

Дмитрий Бубякин DimaView

 
33 годаРоссия/Ижевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Я добрый, белый и пушистый.

Добрый, белый и пушистый. Не делаю видео за день. Ориентируюсь на западный подход к стилю и качеству.

Тестовое задание(1 день).

Сотрудничаю с профессиональными художниками, дикторами.

Не делаю Full CG(Ролик имитирующий реальность, фотореалистичное 3d).

After Effects, Cinema 4d, Illustrator, Photoshop.

http://youtu.be/56vR_6-n1tw

IllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио
Отзывы заказчиков
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Создание видеоотбивки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга