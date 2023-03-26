Dima_Filipov

Добрый день, требуется создать бот для инстаграм, с функциями подписка, лайки, отписка, и та далее, полное описание ТЗ в файле, прикрепленном к объявлению, жду ваших предложений, с указанием сроков исполнения.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
залить на сервер тг бота на php. Но самого хостинга пока нет, если у вас есть свой, можете ли вы пока залить на свойСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужно сделать ТГ бота по продаже игровой валюты.Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужен телеграмм-бот написаный на Питоне. Исходный код для дальнейшего масштабирования обязателен. Задача: Показать общий функционал бота для интернет магазина. 1. Запуск по команде /start 2. Админ панель в джанго 3. Главное меню: Каталог, Корзина, ФАК 4. Подменю Каталога:Категория - Подкатегория - Товары ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт9 месяцев назад