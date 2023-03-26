Dima_Filipov

Дмитрий Dima_Filipov

 
50 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Начинающий программист

Начинающий программист. Отлично разбераюсь и пишу ботов в телеграме

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать бот для Инстаграмм

    Добрый день, требуется создать бот для инстаграм, с функциями подписка, лайки, отписка, и та далее, полное описание ТЗ в файле, прикрепленном к объявлению, жду ваших предложений, с указанием сроков исполнения.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Написать телеграмм бота на Python

    Нужен телеграмм-бот написаный на Питоне. Исходный код для дальнейшего масштабирования обязателен. Задача: Показать общий функционал бота для интернет магазина. 1. Запуск по команде /start 2. Админ панель в джанго 3. Главное меню: Каталог, Корзина, ФАК 4. Подменю Каталога:Категория - Подкатегория - Товары ...

    Python
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад