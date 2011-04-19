Dimetrius2009

Дмитрий Тригуб Dimetrius2009

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1287
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#1590
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4522