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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошее задание. Жалко, что у заказчика нет webmoney. Пришлось заводить ЯД.
$6
10 баллов
7 лет назад
Задание выполнено в срок и в соответствии со всеми условиями. Исполнитель, которого можно рекомендовать для сотрудничества.
Ответный отзыв
Хорошее, точное задание. Заказчик отвечал на все вопросы. Оплатил в срок.
$4
10 баллов
8 лет назад
Работа проведена в срок и по ТЗ. Человек отнесся к работе внимательно, нареканий нет. Не все задания были выполнены, но не по вине исполнителя.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Задача поставлена четко и ясно. На все вопросы отвечал быстро.