Dinic

Денис Dinic

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$2
10 баллов
7 лет назад
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Все отлично! Рекомендую!
Хорошее задание. Жалко, что у заказчика нет webmoney. Пришлось заводить ЯД.
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serggera
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
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Задание выполнено в срок и в соответствии со всеми условиями. Исполнитель, которого можно рекомендовать для сотрудничества.
Хорошее, точное задание. Заказчик отвечал на все вопросы. Оплатил в срок.
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AndrienkoMS
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Размещение отзывов на букинг, янд. карты, трипадвизор
Работа проведена в срок и по ТЗ. Человек отнесся к работе внимательно, нареканий нет. Не все задания были выполнены, но не по вине исполнителя.
Очень приятно работать. Задача поставлена четко и ясно. На все вопросы отвечал быстро.
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