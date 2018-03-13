DioNiR

Александр Валов DioNiR

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Создание сайтов и веб приложений любой сложности.

Занимаюсь WEB разработкой более 10 лет.

Так же работаю по профессии PHP-Программист уже 5 лет.

Занимаюсь разработкой как обычных сайтов, так и каких то не стандартных решений.

Умею создавать сайты как с 0, так и с каких то фраемворках. (если вам знакомо это слово, из PHP фраемворков есть любимый Laravel).

Так же умею разбираться в чужом коде и "индусо" написанными( по работе приходилось много раз с этим сталкиваться).

Работаю качественно, тщательно создаю ТЗ, что бы было четко понятна суть работы.

PHPLaravel
Отзывы заказчиков
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$158
3 балла
6 лет назад
Парсер с других магазинов в Simpla CMS
Сроки превышены уже в 3 раза. Никаких объяснений когда работа будет доделана не дается.
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга