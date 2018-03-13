Создание сайтов и веб приложений любой сложности.

Занимаюсь WEB разработкой более 10 лет.

Так же работаю по профессии PHP-Программист уже 5 лет.

Занимаюсь разработкой как обычных сайтов, так и каких то не стандартных решений.

Умею создавать сайты как с 0, так и с каких то фраемворках. (если вам знакомо это слово, из PHP фраемворков есть любимый Laravel).

Так же умею разбираться в чужом коде и "индусо" написанными( по работе приходилось много раз с этим сталкиваться).

Работаю качественно, тщательно создаю ТЗ, что бы было четко понятна суть работы.