Создание сайтов и веб приложений любой сложности.
Занимаюсь WEB разработкой более 10 лет.
Так же работаю по профессии PHP-Программист уже 5 лет.
Занимаюсь разработкой как обычных сайтов, так и каких то не стандартных решений.
Умею создавать сайты как с 0, так и с каких то фраемворках. (если вам знакомо это слово, из PHP фраемворков есть любимый Laravel).
Так же умею разбираться в чужом коде и "индусо" написанными( по работе приходилось много раз с этим сталкиваться).
Работаю качественно, тщательно создаю ТЗ, что бы было четко понятна суть работы.
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Отзывы заказчиков
$158
3 балла
6 лет назад
Сроки превышены уже в 3 раза. Никаких объяснений когда работа будет доделана не дается.
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга