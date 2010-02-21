Художник-иллюстратор

Минайченко Светлана Сергеевна

Бакалавр КГИДПИиД им.М.Бойчука

Владею графическими программами (вектор,растр), рисую с помощью графического планшета,без него, от руки, в разных техниках(гуашь,акварель,масло,и т.д.), так же Flash, с удовольствием возьмусь за разработку различных проектов, обладаю энтузиазмом и любовью к своему делу.

Работать могу на дому, либо во второй половине дня

тел. 80665634523