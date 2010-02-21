Художник-иллюстратор
Минайченко Светлана Сергеевна
Бакалавр КГИДПИиД им.М.Бойчука
Владею графическими программами (вектор,растр), рисую с помощью графического планшета,без него, от руки, в разных техниках(гуашь,акварель,масло,и т.д.), так же Flash, с удовольствием возьмусь за разработку различных проектов, обладаю энтузиазмом и любовью к своему делу.
Работать могу на дому, либо во второй половине дня
тел. 80665634523
Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
14 лет назад
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