Dmi3y88991

Необходимо выполнить запуск профиля в Dolphin anty с использованием Selenium. Требуется выявить и исправить ошибки в коде, а также объяснить причины их возникновения. Задача включает анализ кода и поиск решения проблемы с запуском. Оплата обсуждается.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Тестирование ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $38
Видео с задачей длительностью 3 минуты вы можете посмотреть тут - https://youtu.be/PxpL2EbSgYU Доброго времени суток. Необходимо автоматизировать работу окон в количестве до 10и. Вся работа будет выполнятся на рабочем столе, при этом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Скрипт будет прокликивать сперва 2 кнопки в привязанном первом окне, затем будет захватывать всплывающее окно, делать клик в поле Я не робот, клик в поле Решить капчу, клик по кнопке Подтвердить, возврат к первому окну ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
От части я уже продумал как он будет работать. Задача включает в себя клик в определенных координатах > ожидание > сканирование небольшой области на наличии определенной картинки > клик, в итоге таких циклов будет 6-7. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад