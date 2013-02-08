Смольняков Дмитрий Владимирович
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ , 3D-ГРАФИКА
Возрождение, Производственное объединение, ЗАО (август 2010 – по настоящее время) http://www.vozr.ru/
должность - Дизайнер-визуализатор 3D
• Моделирование и визуализация объектов благоустройства города.
• Вписывание этих объектов в фотографии местности.
• Ретушь фотографий.
Transas Group (Trance-Force) (ноябрь 2007 – июль 2010)
должность - Дизайнер 3D
• Выполнение задач по построению 3Д-сцен с комплексами и объектами Trans-Force, визуализация этих сцен для нужд отдела маркетинга.
• Построение 3Д-моделей, отрисовка текстур, текстурирование для интерактивных тренажёров и развлекательных программ Trans-Force.
Konsal Advertising (октябрь 2007)
должность - Моделлер, Визуализатор
• Построение 3д-моделей и визуализация торгового оборудования.
Freelance (2007)
• Визуализация интерьеров.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Творческая мастерская "Альгиз" (май 2004 – январь 2007)
• Поиск интересных тем для воплощения в эмалевых работах,
поиск и разработка художественного решения найденной темы.
• Отработка технологического процесса эмалирования и ювелирной обработки,
изготовление изделия.
• Создание описания к работе и оформление подачи.
• Поиск сбыта и контакт с посредниками или заказчиками,
непосредственная продажа своих работ на выставках и ярмарках.
Ювелирная мастерская Сергеевых (2006)
• Эмалирование ювелирных изделий.
• Изготовление ювелирных изделий (выпиловка, пайка, обработка)
ОБРАЗОВАНИЕ
СПбГМТУ, Художественная обработка материалов , (выпуск 2004)
• Инженер-Художник
Художественная студия Александра Кондратьева (1999-2003)
• Живопись, рисунок.
Портфолио
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