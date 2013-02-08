3D- графика. Имею художественно-технологическое образование

Смольняков Дмитрий Владимирович

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ , 3D-ГРАФИКА

Возрождение, Производственное объединение, ЗАО (август 2010 – по настоящее время) http://www.vozr.ru/

должность - Дизайнер-визуализатор 3D

• Моделирование и визуализация объектов благоустройства города.

• Вписывание этих объектов в фотографии местности.

• Ретушь фотографий.

Transas Group (Trance-Force) (ноябрь 2007 – июль 2010)

http://www.trans-force.com/

должность - Дизайнер 3D

• Выполнение задач по построению 3Д-сцен с комплексами и объектами Trans-Force, визуализация этих сцен для нужд отдела маркетинга.

• Построение 3Д-моделей, отрисовка текстур, текстурирование для интерактивных тренажёров и развлекательных программ Trans-Force.

Konsal Advertising (октябрь 2007)

должность - Моделлер, Визуализатор

• Построение 3д-моделей и визуализация торгового оборудования.

Freelance (2007)

• Визуализация интерьеров.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Творческая мастерская "Альгиз" (май 2004 – январь 2007)

• Поиск интересных тем для воплощения в эмалевых работах,

поиск и разработка художественного решения найденной темы.

• Отработка технологического процесса эмалирования и ювелирной обработки,

изготовление изделия.

• Создание описания к работе и оформление подачи.

• Поиск сбыта и контакт с посредниками или заказчиками,

непосредственная продажа своих работ на выставках и ярмарках.

Ювелирная мастерская Сергеевых (2006)

• Эмалирование ювелирных изделий.

• Изготовление ювелирных изделий (выпиловка, пайка, обработка)

ОБРАЗОВАНИЕ

СПбГМТУ, Художественная обработка материалов , (выпуск 2004)

• Инженер-Художник

Художественная студия Александра Кондратьева (1999-2003)

• Живопись, рисунок.