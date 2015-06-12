Вам нужно видео, вам нужно оформить канал на YouTube и продвинуть в ТОП ваше видео? Поможем!
Монтаж и обработка живых и анимационных видео, оформление канала на YouTube, вывод видео в ТОП. Написание сценариев и озвучка профессиональными дикторами.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу, все классно! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Оплата вовремя, рекомендую!
$200
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, оперативно работаете, все понравилось!!!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, рекомендую))
Видеомонтаж
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга