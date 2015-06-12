Dmitry1317

Дмитрий Dmitry1317

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Вам нужно видео, вам нужно оформить канал на YouTube и продвинуть в ТОП ваше видео? Поможем!

Монтаж и обработка живых и анимационных видео, оформление канала на  YouTube, вывод видео в ТОП. Написание сценариев и озвучка профессиональными дикторами.

Отзывы заказчиков

SirAnton
Антон 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Быстрый монтаж
Спасибо за работу, все классно! Рекомендую всем!
Оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
Empair
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Анимационное видео
Спасибо, оперативно работаете, все понравилось!!!
Адекватный заказчик, рекомендую))
Ответный отзыв
Видеомонтаж
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга