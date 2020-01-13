DmitryDron

Резюме

Дмитрий, 23 года.

Проживаю в г. Киев, на данный момент студент Киевского Университета им. Б. Гринченка. На факультете "Компьютерные науки и управление".

Трудолюбив, усидчив, могу за короткие сроки найти и исправить ошибки в нужном вам коде и освоить новую технологию.

Занимаюсь фронтенд разработкой (веб девелопер). Опыт более 1 года в данной сфере.

Полноценно владею языком разметки HTML, CSS, JavaScript, jQuerry(на начальном уровне).

Пишу продающие статьи в ваши проекты, занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Могу вести ваш сайт и делать правильные СЕО статьи, с правильными линками, ключевыми словами и тд.

Умею делать перелинковку страниц, правильные анкоры.

Владею английским на начальном уровне B2.

Очень отзывчив и могу доступно объяснить заказчику суть того или иного решения.