DmitryDron

Дмитрий, 23 года.
Проживаю в г. Киев, на данный момент студент Киевского Университета им. Б. Гринченка. На факультете "Компьютерные науки и управление".
Трудолюбив, усидчив, могу за короткие сроки найти и исправить ошибки в нужном вам коде и освоить новую технологию.
Занимаюсь фронтенд разработкой (веб девелопер). Опыт более 1 года в данной сфере.
Полноценно владею языком разметки HTML, CSS, JavaScript, jQuerry(на начальном уровне).
Пишу продающие статьи в ваши проекты, занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Могу вести ваш сайт и делать правильные СЕО статьи, с правильными линками, ключевыми словами и тд.
Умею делать перелинковку страниц, правильные анкоры.
Владею английским на начальном уровне B2.
Очень отзывчив и могу доступно объяснить заказчику суть того или иного решения.