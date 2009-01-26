DnB

Сергей DnB

 
34 годаРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Html - верстка, Дизайн сайта, Создание сайта

Разработка:

- Html-верстка

- Дизайн сайта

- Разработка сайта под ключ

- Дизайн продукции

- Логотипов

- Фирменный стиль

- Обработка фотографий (ретушь, восстановление фотографий, коллаж)

- Календарей

- Визиток

Профессиональные навыки и знания:

- HTML

- CSS

- Photoshop CS

- CorelDRAW

Дизайн сайтаHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
arielgrant
Грант 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
0 баллов
12 лет назад
Готовый дизайн одеть на Joomla 1.5
Не ответственный фриленсер. Взялся за проект, обговаривали сроки до вечера. Не появился. Видел уже один отрицательный отзыв, там объясняет Сергей неполадками интернета дома. Но предусмотрев, оставил свой номер телефона для связи. Никаких предупреждений. Вывод: отсутствие ответственности. P.S./ После написания отзыва, появился поздно вечером. Написал, что занимается проектом. спросил на сколько срочно и опять пообещал сделать все быстро "постараюсь сегодня" сказал Сергей. Прошли сутки, опять тишина. Понял, что верить нельзя.
svitalys
Виталий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Сделать сайт на phpShop
Отлично справился с работой - рекомендую.
Хороший человек, приятно иметь с ним дело, рекомендую)
Ответный отзыв
CrasInna
Инна 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва(-2)
$10
0 баллов
14 лет назад
Верстка на Wordpress
Начал делать проект и исчез
derin
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Нужно подправить CSS каталога сайтов
Сергей помог мне быстро и дешево, замечаний нет! Советую
Hallo
73 годаЧехия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Прикрутить дизайн к WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
4 отзыва(-2)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга