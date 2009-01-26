Не ответственный фриленсер. Взялся за проект, обговаривали сроки до вечера. Не появился. Видел уже один отрицательный отзыв, там объясняет Сергей неполадками интернета дома. Но предусмотрев, оставил свой номер телефона для связи. Никаких предупреждений. Вывод: отсутствие ответственности. P.S./ После написания отзыва, появился поздно вечером. Написал, что занимается проектом. спросил на сколько срочно и опять пообещал сделать все быстро "постараюсь сегодня" сказал Сергей. Прошли сутки, опять тишина. Понял, что верить нельзя.