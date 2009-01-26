Html - верстка, Дизайн сайта, Создание сайта
Разработка:
- Html-верстка
- Дизайн сайта
- Разработка сайта под ключ
- Дизайн продукции
- Логотипов
- Фирменный стиль
- Обработка фотографий (ретушь, восстановление фотографий, коллаж)
- Календарей
- Визиток
Профессиональные навыки и знания:
- HTML
- CSS
- Photoshop CS
- CorelDRAW
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Портфолио
- Внутренняя сторона вкладыша215 просмотров
- Обложка вкладыша214 просмотров
- Календарь251 просмотр
- Приглашение217 просмотров
- Диплом163 просмотра
- Бейдж150 просмотров
- Растяжка142 просмотра
- Пластиковые карты228 просмотров
- Макет визиток264 просмотра
- Макет визиток для компании Дельта-Трейд239 просмотров
- Конверт для пластиковых карт424 просмотра
- Макет визиток для компании Дельта-Трейд223 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
12 лет назад
Не ответственный фриленсер. Взялся за проект, обговаривали сроки до вечера. Не появился. Видел уже один отрицательный отзыв, там объясняет Сергей неполадками интернета дома. Но предусмотрев, оставил свой номер телефона для связи. Никаких предупреждений. Вывод: отсутствие ответственности. P.S./ После написания отзыва, появился поздно вечером. Написал, что занимается проектом. спросил на сколько срочно и опять пообещал сделать все быстро "постараюсь сегодня" сказал Сергей. Прошли сутки, опять тишина. Понял, что верить нельзя.
$70
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с работой - рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший человек, приятно иметь с ним дело, рекомендую)
$10
0 баллов
14 лет назад
Начал делать проект и исчез
$2
10 баллов
15 лет назад
Сергей помог мне быстро и дешево, замечаний нет! Советую
$50
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
4 отзыва(-2)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга