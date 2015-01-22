Реставрация фотографий от 15$,
Ретушь от 10$,
удаленное профилирование принтеров 15$
Работаю без предоплаты.
Яндкес.Деньги
41001886787680
webmoney
R114970068688
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Ассемблер
Потребовалось решить весьма специфичную задачу и Марат появился когда я уже отчаялся найти исполнителя (либо не понимали чего я хочу, либо цокали языками, говоря что это слишком сложно, было и такое, что за решение заряжали какие-то нереальные суммы) В итоге Марат отлично справился и за весьма умеренную плату. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик: 1. Задача поставлена точно и не менялась 2. Коммуникабельный 3. С приемом денег возникла проблема по моей вине, заказчик вошел в положение и произвел оплату позже. Рекомендую как правильного и честного человека.
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга