Потребовалось решить весьма специфичную задачу и Марат появился когда я уже отчаялся найти исполнителя (либо не понимали чего я хочу, либо цокали языками, говоря что это слишком сложно, было и такое, что за решение заряжали какие-то нереальные суммы) В итоге Марат отлично справился и за весьма умеренную плату. Рекомендую к сотрудничеству.