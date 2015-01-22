Программа на ассемблере для МП atmega 16

Краткое тз:

У нас есть МП atmega 16. К нему присоединен АЦП. Нам нужно чтобы при изменении напряжения от 0 до 5 V на дисплее появлялись буквы фамилии (0 — первая буква…5 — последняя буква)

необходимая фамилия — Семененко

Спасибо за внимание к моему проекту, жду ваших предложений.

проект для тех, кто готов взяться сегодня и сегодня же закончить.

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