Программа на ассемблере для МП atmega 16

Системное программированиеЗавершен2 заявки290 просмотров
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Краткое тз:

У нас есть МП atmega 16. К нему присоединен АЦП. Нам нужно чтобы при изменении напряжения от 0 до 5 V на дисплее появлялись буквы фамилии (0 — первая буква…5 — последняя буква)

необходимая фамилия — Семененко

Спасибо за внимание к моему проекту, жду ваших предложений.

проект для тех, кто готов взяться сегодня и сегодня же закончить.

Укажите в заявке желаемую сумму оплаты.

9 лет назад
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DocBadWolf
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Потребовалось решить весьма специфичную задачу и Марат появился когда я уже отчаялся найти исполнителя (либо не понимали чего я хочу, либо цокали языками, говоря что это слишком сложно, было и такое, что за решение заряжали какие-то нереальные суммы) В итоге Марат отлично справился и за весьма умеренную плату. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик: 1. Задача поставлена точно и не менялась 2. Коммуникабельный 3. С приемом денег возникла проблема по моей вине, заказчик вошел в положение и произвел оплату позже. Рекомендую как правильного и честного человека.