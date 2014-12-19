Создать виртуалку для пересборк в ней node-webkit для windows

Есть такой проект - Node-Webkit. Это помесь браузера Chrome и веб-сервера Node:

https://github.com/rogerwang/node-webkit

Надо создать виртуальную машину для vmware, с windows, и поставить все необходимое для сборки на ней node-webkit (то есть visual studio и все что указано в инструкциях для сборки node-webkit) и удостоверится, что node-webkit на ней пересобирается.

Потом залить эту виртуальную машину куда-нибудь в yandex.disk и дать нам скачать.

Мы считаем, что почти вся активность по данному будет протекать в фоновом режиме (установка винды, визуал студии, git clone, build), архивация образа виртуалки, заливка его на яндекс.диск поэтому можно совмещать этот проект с любыми другими, и чистого времени исполнителя это не отнимет больше чем 1 рабочий день.

Поэтому платить за проект космические деньги мы считаем несправедливым.

Оплатим yandex.money или webmoney