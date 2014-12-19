Настроить Asterisk

Системное программированиеЗакрытнет заявок166 просмотров
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Необходимо настроить виртуальную АТС на asterisk. Все просто. Прием звонков на все телефоны. Переключение между телефонами. 2 тел базы и на них 4 трубки. Запись всех телефонных звонков с определенной логикой для имени файла и сохранение в определенной папке.

Желательно местонахождение исполнителя в Ярославле, но необязательно.

9 лет назад
a_rivonosov
Андрей 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад