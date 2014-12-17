Моделирование управления Оперативной Памятью

Создать поток, который будет моделировать запросы на выделение Оперативной памяти и ее утилизацию. Поток ожидает запросов остальных N – потоков. При этом каждый запрос имеет формат (тройку):

- <: 0="" –="" на="" выделение="" Оперативной="" памяти;="" -1="" –="" на="" утилизацию.="" <="" p="">

Главный поток имеет ограничения на ресурс ОП. Промоделировать взаимодействие потоков. Главный поток утилизирует только те запросы, которые были отправлены 1-м потоком.

Реализовать необходимо на C#

Могу предоставить готовый проект на Java