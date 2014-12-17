Моделирование управления Оперативной Памятью

Задача: Написать код на Delphi 7, позволяющий захватывать буферы звуковой карты, таким образом, чтобы весь текущий вывод звуков приглушался на время вывода звукового сообщения приложения, а после этого возобновлялся. Пример: На компьютере пользователя запущено неизвестное ...
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Создать поток, который будет моделировать запросы на выделение Оперативной памяти и ее утилизацию. Поток ожидает запросов остальных N – потоков. При этом каждый запрос имеет формат (тройку):
- <: 0="" –="" на="" выделение="" Оперативной="" памяти;="" -1="" –="" на="" утилизацию.="" <="" p="">
Главный поток имеет ограничения на ресурс ОП. Промоделировать взаимодействие потоков. Главный поток утилизирует только те запросы, которые были отправлены 1-м потоком.
Реализовать необходимо на C#
Могу предоставить готовый проект на Java
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