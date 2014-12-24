Нужно оптимизировать код на Java

Имеется программа, написанная на Java. Сейчас выполнение алгоритма занимает очень много времени. Нужно оптимизировать код.

Уже было вложенно много времени в оптимизацию, поэтому нужен человек с хорошим знанием алгоритмов и опытом по оптимизации кода.