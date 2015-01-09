Информатика

Задача: Написать код на Delphi 7, позволяющий захватывать буферы звуковой карты, таким образом, чтобы весь текущий вывод звуков приглушался на время вывода звукового сообщения приложения, а после этого возобновлялся. Пример: На компьютере пользователя запущено неизвестное ...
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Вычислить значение функции в программе СИ++
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