Разработка движка ПК приложения на языке Go

Системное программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Нужно разработать приложение для синхронизации файлов и передачи экрана между ПК.

Интерфейс (Web) сверстан

используемые технологии (требуется экспертиза): Go-lang, zeroMQ и возможно webRTC.

Детальное ТЗ вышлю людям из шорт-листа, которые дадут предварительную оценку по стоимости

Ожидаемый срок реализации прототипа: 2-3 недели

9 лет назад
nilyin
55 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад