Индивидуальный и творческий подход к заказам!

Специализируюсь в области дизайна иллюстраций, инфографики и разнообразной полиграфической продукции. Работаю качественно и быстро. Рисую, верстаю, генерирую идеи и выполняю задачи.

Профиль на Behance: https://www.behance.net/tom-karmad0f53

Почта: [email protected]

Моб.: 8-929-580-72-39