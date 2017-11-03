Валерий Подольный DoctorYascherDoctorYascher
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Индивидуальный и творческий подход к заказам!
Специализируюсь в области дизайна иллюстраций, инфографики и разнообразной полиграфической продукции. Работаю качественно и быстро. Рисую, верстаю, генерирую идеи и выполняю задачи.
Профиль на Behance: https://www.behance.net/tom-karmad0f53
Почта: [email protected]
Моб.: 8-929-580-72-39
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн выставки «В мире заблуждений»238 просмотров
- Каждый день бывает немножко больно241 просмотр
- Парящий кит285 просмотров
- Дизайн передвижной выставки про птиц216 просмотров
- Обложка детской раскраски243 просмотра
- Дизайн детского путеводителя303 просмотра
- Векторная отрисовка динозавров240 просмотров
- Разработка персонажа-куницы264 просмотра
- Логотип группы «Шон»199 просмотров
- Отрисовка голограммы для оттиска171 просмотр
- Логотип любительского ФК «Колено»212 просмотров
- Афиша для выставки175 просмотров
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Иллюстрации и Рисунки
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