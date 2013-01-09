Don_Andrione

Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Человек большой выдержки. Очень ответсвенно относится к работе. Мне правда жаль, что мой заказ на такую небольшую сумму. Вы можете доверять Андрею крупные проекты.
Ответный отзыв
Работать с Борисом понравилось: чёткое задание, всегда находится на связи, оплату производит сразу же, без задержек. Спасибо! Отдельное спасибо за понимание и терпение. Рекомендую как хорошего заказчика.
$9
10 баллов
12 лет назад
DLE
Ответственный и старательный исполнитель. Работа выполнена раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Надежный работодатель. Быстрая оплата+предоставление помощи во время выполнения проекта. Рекомендую.