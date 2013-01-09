Don_Andrione

Андрей Баралей Don_Andrione

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Человек большой выдержки. Очень ответсвенно относится к работе. Мне правда жаль, что мой заказ на такую небольшую сумму. Вы можете доверять Андрею крупные проекты.
Работать с Борисом понравилось: чёткое задание, всегда находится на связи, оплату производит сразу же, без задержек. Спасибо! Отдельное спасибо за понимание и терпение. Рекомендую как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
Blackster
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Добавление видео из Youtube на DLE.
DLE
Ответственный и старательный исполнитель. Работа выполнена раньше срока. Рекомендую!
Надежный работодатель. Быстрая оплата+предоставление помощи во время выполнения проекта. Рекомендую.
Ответный отзыв