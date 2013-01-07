Blackster

Евгений Blackster

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zhuravelsv
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$125
10 баллов
8 лет назад
Конвертер SWF - EXE
Отличный заказчик, хорошо поставленное и детальное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую!
Вопросов в профессиональных навыках нет - они на высоте. Я хочу поблагодарить Сергея за другое - за то что он всегда на связи, соблюдает все сроки и требования, дорабатывает недочеты, и даже выполняет доработки, которых не было в ТЗ. За это большое спасибо!
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Поиск картинок и конвертация в иконки для игрового сайта
Очень благодарна Евгению за интересное задание, уважение к исполнителю, достойную и быструю оплату! Замечательный человек!:-)
Рекомендую как ответственного исполнителя. Работа сдана раньше срока, оценка наивысшая!
Ответный отзыв
Don_Andrione
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Добавление видео из Youtube на DLE.
DLE
Надежный работодатель. Быстрая оплата+предоставление помощи во время выполнения проекта. Рекомендую.
Ответственный и старательный исполнитель. Работа выполнена раньше срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Добавление видео из Youtube на DLE.
DLE
Был рад поработать с Евгением. Своевременная оплата, четкая задача. Советую как адекватного Заказчика!
Отличная работа, ответственный человек. Работа сдана раньше срока. Рекомендую!
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