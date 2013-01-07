Здравствуйте! Хочу заказать простой мобильный лендинг, даже скорее одностраничный каталог товаров. По сути мне нужен просто симпатичный дизайн шаблона с версткой, заполненный любыми 5-10 товарами для теста. Дальше я ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Платим 20р за каждое видеоНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $125
Разработка конвертера SWF -> EXE. Подробности в файле.Системное программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходимо найти в интернете картинку, подходящую под название заданной страницы на игровую тематику, из которой создать две иконки размером 75х75 и 25х20 пикселей в формате png. Прозрачность в png не требуется. Примеры иконок приведены ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Требуется человек на удаленку для работы над проектами различных тематик. 200$ в месяц Требования: - базовые знания HTML, желательно PHP - разбираться в основных движках (умение добавлять новые категории/разделы, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется добавить на сайт 28 видеороликов из Youtube по моделям автомобилей Volkswagen. Это могут быть обзоры или тест драйвы новых моделей VW. Список моделей будет предоставлен. Видео преимущественно на русском языке. Если на русском языке ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад