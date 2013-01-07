Вопросов в профессиональных навыках нет - они на высоте. Я хочу поблагодарить Сергея за другое - за то что он всегда на связи, соблюдает все сроки и требования, дорабатывает недочеты, и даже выполняет доработки, которых не было в ТЗ. За это большое спасибо!