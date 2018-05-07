Поиск видео

Всем привет! Проблема на сайте следующая 1. Контакт форм 7, нужно чтоб две формы заявки отправлялись, если заполнено только телефон ( имя и удобное время для звонка не обязательное поле) 2. Второй пункт самый важный. Есть меню слева(сайтбар) ...