DonnieDarko67

Дизайн сайтов

Я занимаюсь разработкой сайтов. Моя специализация это веб-дизайн. В мой спектр услуг входят такие категории сайтов, как landing page, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки, информационные порталы и другие. Создам сайт с нуля или сделаю редизайн вашего сайта в срок, без задержек. Ваш сайт будет логически продуман, с красивой картинкой и уместной стилистикой, и самое главное будет эффективно продавать товары или услуги.

Веб-дизайн для меня это возможность для самореализации и решения проблем клиентов. Я из тех людей, кто доведет макет сайта до логического завершения и не оставит клиента, пока его видение сайта не будет реализовано.

Мой профиль на Behance — https://www.behance.net/vstuptry7579

Email: [email protected]

Skype: Vladimir_Dubiv