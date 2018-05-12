DorProektKharkiv

Дмитрий DorProektKharkiv

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Проектирование автомобильных, железных дорог и генплана
  • Опыт инженерно-изыскательских работ;
  • Проектирование плана, продольного и поперечного профиля железнодорожных путей и автомобильных дорог общего и промышленного пользования;
  • Разработка проектов крупных промышленных объектов, генеральных планов предприятий, проектирования станций примыкания, разработка проектной документации, расчет картограмм и объемов;
  • Знание проектной документации: СНиП, ДБН, ГОСТ;
  • Уверенное пользование ПК: MS Office - Word, Excel; BricsCAD\AutoCAD; Internet; Credo Дороги; Credo Dat; программный комплекс Topomatic Robur-Железные дороги.