Ткаленко Дарья Олеговна
Цель: получения должности 2d artist, 2D-concept в стабильной активно-развивающейся компании.
Образование: 2002г.-2007г. Киевский индустриальный колледж (Кинк), факультет- декоративно-прикладное искусство,
специальность: специалист по художественной керамике.
Дополнительное образование:
2010г. (4месяца)-курсы графических программ Adobe Photoshop CS3, Adobe After Affects CS3.
Профессиональные навыки: опыт в игровой индустрии (3года), умение рисовать отруки, знание анотомии, перспективы, создание - покраска персонажей и локаций, хорошее
чувство цвета и освещения, способность работать в разных стилистических направлениях.
Опыт работы: с 05.12.2012 г. по 30.07.2014 "Shaman Games Studio"- 2D-artist
-покраска локаций
-создание скетчей
с 10.08.2011 по 15.07.2012 г. - "Intelligent artteam" www.intelligentartteam.com
-создание скетча
-покраска скетча
-создание интерфейса
-покраска иллюстраций для интерактивной книги