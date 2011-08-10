2D художник

Ткаленко Дарья Олеговна

Цель: получения должности 2d artist, 2D-concept в стабильной активно-развивающейся компании.

Образование: 2002г.-2007г. Киевский индустриальный колледж (Кинк), факультет- декоративно-прикладное искусство,

специальность: специалист по художественной керамике.

Дополнительное образование:

2010г. (4месяца)-курсы графических программ Adobe Photoshop CS3, Adobe After Affects CS3.

Профессиональные навыки: опыт в игровой индустрии (3года), умение рисовать отруки, знание анотомии, перспективы, создание - покраска персонажей и локаций, хорошее

чувство цвета и освещения, способность работать в разных стилистических направлениях.

Опыт работы: с 05.12.2012 г. по 30.07.2014 "Shaman Games Studio"- 2D-artist

-покраска локаций

-создание скетчей

с 10.08.2011 по 15.07.2012 г. - "Intelligent artteam" www.intelligentartteam.com

-создание скетча

-покраска скетча

-создание интерфейса

-покраска иллюстраций для интерактивной книги