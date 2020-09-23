Дизайн, Вектор, 3Д и многое другое

3D моделирование и чертежи имею большой опыт в разработке разных моделей, работаю в программах Fusion 360,3DMax,mashmixer,Skethup, CorelDraw,PhotoshopИСХОДНИКИ всегда высылаю бесплатно! Клиентам не нужно переплачивать за файлы. Векторные исходники нужны для изготовления любой рекламной или полиграфической продукции. Для любой другой дальнейшей работы, где нужно менять размер логотипа без потери качества.По любым вопросам вы можете написать в сообщения. Уточнить детали по будущему заказу, предварительно выслав изображения и описание.-----------------Обработка и удаление фона -услуга которую предоставляю для пользователей и интернет магазинов.Работаю с большими партиями фотографий любой тематики. Только качественная обработка изображений без рваных и замыленных краев!Файлы по желанию клиента могут подготавливаться в нужные размеры, центрированные, с цветокоррекцией, с прозрачным, либо с белым фоном. С уменьшенным весом для адаптации под CЕО.(цвет можно присылать кодом Hex, HTML