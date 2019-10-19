Привет! Я - Дмитрий, креативный и дружелюбный UX / UI дизайнер. Решаю задачи, превращаю сложные интерфейсы - в простые и удобные. Предпочитаю проектировать и передавать проекты в Figma. Начать работу предлагаю с диалога сегодня.
До начала работы:
- я не рисую картинки, а проектирую дизайн, исходя из потребностей вашего бизнеса и ваших клиентов.
- я не рисую логотипы и не занимаюсь айдентикой.
- до начала работы над Вашим проектом, мне необходимо полное погружение в Ваш бизнес, как и необходимо полное понимание ваших задач и Ваше доверие.
Чем я занимаюсь:
• Web-дизайн (+адаптивный дизайн): промо-страницы, корпоративные сайты, web-сервисы.
• Оптимизация пользовательского опыта (UX)
• Мобильные и desktop-приложения.
Порядок работы:
• Обсуждение проекта (бриффинг)
• В ходе обсуждения: уточнение всех неясных моментов
• Предоплата 50% (если проект слишком объемный, возможен presale/demo и работа по спринтам)
• Сбор данных и прототипирование (если проект большой)
• Проектирование дизайна.
• Пакет правок (обсуждается перед началом работ).
• Утверждение и вторая часть оплаты.
• Передача исходников.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Общение по проекту: 24/7
Больше работ тут:
https://dribbble.com/PurpleDozer
https://www.behance.net/purpldozer
+ могу предоставить по запросу
Связь:
телеграм @PurpleDozer