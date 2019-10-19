Профессиональный дизайн интерфейсов любого уровня сложности.

Привет! Я - Дмитрий, креативный и дружелюбный UX / UI дизайнер. Решаю задачи, превращаю сложные интерфейсы - в простые и удобные. Предпочитаю проектировать и передавать проекты в Figma. Начать работу предлагаю с диалога сегодня.

До начала работы:

- я не рисую картинки, а проектирую дизайн, исходя из потребностей вашего бизнеса и ваших клиентов.

- я не рисую логотипы и не занимаюсь айдентикой.

- до начала работы над Вашим проектом, мне необходимо полное погружение в Ваш бизнес, как и необходимо полное понимание ваших задач и Ваше доверие.

Чем я занимаюсь:

• Web-дизайн (+адаптивный дизайн): промо-страницы, корпоративные сайты, web-сервисы.

• Оптимизация пользовательского опыта (UX)

• Мобильные и desktop-приложения.

Порядок работы:

• Обсуждение проекта (бриффинг)

• В ходе обсуждения: уточнение всех неясных моментов

• Предоплата 50% (если проект слишком объемный, возможен presale/demo и работа по спринтам)

• Сбор данных и прототипирование (если проект большой)

• Проектирование дизайна.

• Пакет правок (обсуждается перед началом работ).

• Утверждение и вторая часть оплаты.

• Передача исходников.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Общение по проекту: 24/7

Больше работ тут:

https://dribbble.com/PurpleDozer

https://www.behance.net/purpldozer

+ могу предоставить по запросу

Связь:

телеграм @PurpleDozer