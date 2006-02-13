Я представляю группу разработчиков и дизайнеров под названием "IVI laboratory", входящую в состав E.F.O.R. corporation. Мы занимаемся всем, что связанно с интернетом, программированием и дизайном во всех его проявлениях. С течением времени примеры работ будут пополняться. Веб-представительство находмтся в стадии отладки.