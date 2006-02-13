Я представляю группу разработчиков и дизайнеров под названием "IVI laboratory", входящую в состав E.F.O.R. corporation. Мы занимаемся всем, что связанно с интернетом, программированием и дизайном во всех его проявлениях. С течением времени примеры работ будут пополняться. Веб-представительство находмтся в стадии отладки.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
18 лет назад
Работаю с ребятами второй раз. В шоке от скорости и качества их исполнения. Решили перейти на долгосрочное сотрудничество. Если бы можно было поставить больше 10 баллов, поставила бы максимум!
$60
9 баллов
18 лет назад
Интересный подход к реализации макета, мне понравилось!
Ответный отзыв
Было очень интересно работать с этим заказчиком. Задание было сформулировано четко, все возникающие моменты прояснялись грамотно и оперативно. В дальнейшем будем сотрудничать, т.к. заказчик честный и действительно заитересован в выполнении поставленных им задач.
$10
7 баллов
18 лет назад
Ребята откликнулись почти сразу, оперативно вышли на связь, работу выполнили качественно и в срок.