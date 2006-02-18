Время от времени требуется разрабатывать дизайн-макеты сайтов. Хотелось бы найти человека готового сотрудничать. Золотые горы обещать не могу как и постоянную работу тоже. Бывает что и пару месяцев нет заказов в которых нужно дизайнить, а ...
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $1000
Нужна система управления сайтом и публичная часть с простым дизайном(шаблон, будет настраиваться).... Требования: - создание/редактирование/удаление меню на неограниченное кол-во пунктов и подпунктов - для публичной части 2 варианта ява меню вертикальное и гозонтальное, чтобы через ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $60
Нужен дизайн сайта до понедельника!!! Проводим конкурс, в понедельник будет выбран понравившийся дизайн и разработчик получит ни больше, ни меньше - 60 WMZ. Оплата только через вебмани. Присылайте макеты или ссылки на макет в сети на [email protected]. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
18 лет назад
Заказчик-девушка :-) Приятно был удивлен... работать пришлось с грамотным человеком, понимающим что хочет и не задающим глупых вопросов. Остался доволен.
Ответный отзыв
Я в восторге!!!!! По началу меня обеспокоило что попросил сделать предоплату 50%, а потом пропал на 4 дня.... Я планировала что на разработку уйдет не менее 30 дней, а потом отладка, тестирование и т.д Но он умудрился реализовать все за 7 дней и не знаю к чему предраться. Да еще и пообещал бесплатно поправить, если в течении месяца найдется какой-то недостаток. Если в будущем понадобится что-то - работаю только с ним! Качество отличное, стоимость работы приемлимая.
$60
9 баллов
18 лет назад
Было очень интересно работать с этим заказчиком. Задание было сформулировано четко, все возникающие моменты прояснялись грамотно и оперативно. В дальнейшем будем сотрудничать, т.к. заказчик честный и действительно заитересован в выполнении поставленных им задач.
Ответный отзыв
Интересный подход к реализации макета, мне понравилось!