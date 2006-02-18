Я в восторге!!!!! По началу меня обеспокоило что попросил сделать предоплату 50%, а потом пропал на 4 дня.... Я планировала что на разработку уйдет не менее 30 дней, а потом отладка, тестирование и т.д Но он умудрился реализовать все за 7 дней и не знаю к чему предраться. Да еще и пообещал бесплатно поправить, если в течении месяца найдется какой-то недостаток. Если в будущем понадобится что-то - работаю только с ним! Качество отличное, стоимость работы приемлимая.