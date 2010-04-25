PHP, Perl, Python, Delphi, Visual Basic, C, BASH, JavaScript.
Консольные или с GUI(Win32, GTK+, Qt) приложения / скрипты любого уровня сложности.
Веб-приложения любого уровня сложности.
Парсеры любого рода(Многопоточные на Perl'е).
Модули для сайтов (PHP есть опыт с Data-Life Engine, WordPress).
Специфические веб-приложения(PHP).
Написания CMS (MVC, Smarty, AJAX (посредством jQuery).
Оптимизация скриптов(PHP, Perl).
Настройка и конфигурация серверов.
Оптимизация серверов.
Аудит безопасности как на уровне веб-приложения так и на уровне сервера.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший специалист в своей области .сделал все быстро ,качественно ,хорошо. большое спасибо.!!!!!
$60
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за быстро работающий парсер!
Ответный отзыв
Очень понравился заказчик, адекватный человек который дает предельно точное ТЗ и готов креативно относиться к советам и пожеланиям, и как результат такого сотрудничества - хороший конечный продукт. Рекомендую.
$50
10 баллов
14 лет назад
Всё гуд, работу выполнил быстро и обошлось без корректировок.
$100
10 баллов
14 лет назад
Очередной успешный проект. Все быстро и грамотно.
Ответный отзыв
В очередной раз подтвердил адекватность, умение формулировки ТЗ, и восприятие дельных советов. Рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Быстрая и качественная работа. Оперативная обратная связь. Умеет думать головой и предлагать оптимальные решения. Взаимовыгодное сотрудничество. Побольше бы таких.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, хорошо формулирующий ТЗ, а как известно хорошее ТЗ - уже половина дела.