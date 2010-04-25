DrTRO

Александр DrTRO

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

PHP, Perl, Python, Delphi, Visual Basic, C, BASH, JavaScript.

Консольные или с GUI(Win32, GTK+, Qt) приложения / скрипты любого уровня сложности.

Веб-приложения любого уровня сложности.

Парсеры любого рода(Многопоточные на Perl'е).

Модули для сайтов (PHP есть опыт с Data-Life Engine, WordPress).

Специфические веб-приложения(PHP).

Написания CMS (MVC, Smarty, AJAX (посредством jQuery).

Оптимизация скриптов(PHP, Perl).

Настройка и конфигурация серверов.

Оптимизация серверов.

Аудит безопасности как на уровне веб-приложения так и на уровне сервера.

PHPJavascriptPythonWordPressDelphijQueryPerlAjaxBash
Отзывы заказчиков
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Вирус на сайте
Очень хороший специалист в своей области .сделал все быстро ,качественно ,хорошо. большое спасибо.!!!!!
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Написать парсер с 0 или изменить существующий
Спасибо за быстро работающий парсер!
Очень понравился заказчик, адекватный человек который дает предельно точное ТЗ и готов креативно относиться к советам и пожеланиям, и как результат такого сотрудничества - хороший конечный продукт. Рекомендую.
Ответный отзыв
labs
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Парсер google и yahoo на related(похожие) keywords
Всё гуд, работу выполнил быстро и обошлось без корректировок.
Gutsy
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватно Сигневичу Александру (DrTRO)
Очередной успешный проект. Все быстро и грамотно.
В очередной раз подтвердил адекватность, умение формулировки ТЗ, и восприятие дельных советов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Gutsy
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разработка скрипта для работы с whois
Быстрая и качественная работа. Оперативная обратная связь. Умеет думать головой и предлагать оптимальные решения. Взаимовыгодное сотрудничество. Побольше бы таких.
Адекватный заказчик, хорошо формулирующий ТЗ, а как известно хорошее ТЗ - уже половина дела.
Ответный отзыв