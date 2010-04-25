PHP, Perl, Python, Delphi, Visual Basic, C, BASH, JavaScript.

Консольные или с GUI(Win32, GTK+, Qt) приложения / скрипты любого уровня сложности.

Веб-приложения любого уровня сложности.

Парсеры любого рода(Многопоточные на Perl'е).

Модули для сайтов (PHP есть опыт с Data-Life Engine, WordPress).

Специфические веб-приложения(PHP).

Написания CMS (MVC, Smarty, AJAX (посредством jQuery).

Оптимизация скриптов(PHP, Perl).

Настройка и конфигурация серверов.

Оптимизация серверов.

Аудит безопасности как на уровне веб-приложения так и на уровне сервера.