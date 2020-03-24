Приветствую! Меня зовут Андрей Климов, я самоучка веб-разработчик с практическим опытом более 10 лет.
Лидер команды KLIMOFF MEDIA с такими же ответственными людьми, как я.
Крайние 2 года развиваю лидерские качества и навыки, обучаюсь системному мышлению, прошёл более 15 обучающих программ и курсов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
Продающий сайт «под ключ» на Wordpress, DLE (DataLife Engine), MODx, Tilda
Дизайн сайта в Figma (+Photoshop, Illustrator)
Дизайн презентации в Google презентации, MS Power Point
Я ПРИВЕРЖЕН И ЦЕНЮ
- Саморазвитие и обучение
- Честность и открытость
- Ответственность
- Доверительные отношения
- Пунктуальность
- Коммуникабельность
Дизайн, графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Figma
Программирование: jQuery • Ajax
Вёрстка: HTML5 • CSS3 • SCSS • LESS • CSS Animation
Маркетинг: Аудит сайта • Рекламные баннеры
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)
Wordpress (лендинг, сайт-визитка, каталог, интернет-магазин, корпоративный сайт)
MODx (каталог, интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный сайт)
DataLife Engine (новостные и медийные портал, блог)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Предоплата 50/50 или поэтапная оплата
- Безопасная сделка
- Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф)
- Яндекс.Деньги
Портфолио www.klimoff.studio
Почта hello[@]klimoff.studio
Telegram @andrewklimov