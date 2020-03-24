Разработка продающего сайта «под ключ» с настройкой эффективной рекламы

Приветствую! Меня зовут Андрей Климов, я самоучка веб-разработчик с практическим опытом более 10 лет.

Лидер команды KLIMOFF MEDIA с такими же ответственными людьми, как я.

Крайние 2 года развиваю лидерские качества и навыки, обучаюсь системному мышлению, прошёл более 15 обучающих программ и курсов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

Продающий сайт «под ключ» на Wordpress, DLE (DataLife Engine), MODx, Tilda

Дизайн сайта в Figma (+Photoshop, Illustrator)

Дизайн презентации в Google презентации, MS Power Point

Я ПРИВЕРЖЕН И ЦЕНЮ

Саморазвитие и обучение

Честность и открытость

Ответственность

Доверительные отношения

Пунктуальность

Коммуникабельность

Дизайн, графика: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Figma

Программирование: jQuery • Ajax

Вёрстка: HTML5 • CSS3 • SCSS • LESS • CSS Animation

Маркетинг: Аудит сайта • Рекламные баннеры

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)

Wordpress (лендинг, сайт-визитка, каталог, интернет-магазин, корпоративный сайт)

MODx (каталог, интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный сайт)

DataLife Engine (новостные и медийные портал, блог)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Предоплата 50/50 или поэтапная оплата

Безопасная сделка

Банковская карта (Сбербанк, Тинькофф)

Яндекс.Деньги

Портфолио www.klimoff.studio

Почта hello[@]klimoff.studio

Telegram @andrewklimov