Контент-менеджмент
Позвольте предложить Вам свои услуги.
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
- Наполнение сайтов (Joomla, WordPress, DLE, Bitrix, самописные и т.д.)
- Подбор и обработка фотографий для веб-контента в Photoshop
- Редактор новостной ленты
- Администрирование сайта
Владение языками
- Украинский - родной
- Русский - свободно
- Английский - advanced
- 05.2015 по 02.2016 - State-Line.media (Media, News)
Content management for Glavpost.com. Worked with political, economic, IT news. After they moved to a new server, the amount of work drastically dropped so I decided to look for a new job.
- 08.2014 по наст. время - Farbik.ru (Web-studio)
Content Management for different websites, mostly on Joomla. A part-time job that takes 1 or 2 hours at most during the day.
- 04.2014 по 04.2015 - Elhow.ru (IT)
Content Management - editing html-code and attaching photosand/or videos.
- 04.2013 по 04.2014 - Biblprog, ПодарокБайкеру, ЗаправкаСити (IT, Sales)
- Biblprog.org.ua - copywriting in Ukrainian, Russian and English (software/games overview)
- Podarokbaykeru.ru - copywriting
- Zapravkacity.ru - SEO-copywriting
- 09.2012 по 04.2013 - Elhow.ru (IT)
Content Management - editing html-code and attaching photosand/or videos.
- 07.2011 по 03.2012 - sim.lviv.ua (Architecture)
Content Management
- Мелкие проекты по размещению контента (до 1 месяца)
Портфолио
- Оформленная готовая статья367 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Все сделано в лучшем свете.
Ответный отзыв
До сих пор работаем, никогда не было никаких претензий к Игорю.
$10
10 баллов
11 лет назад
Качество текстов хорошее и главное Юрий думает как именно написать тексты для того или иного товара. Работает оперативно и адекватно относиться к замечаниям по текстам. Сотрудничеством доволен и впредь буду обращаться.
Ответный отзыв
Отлично сработались, было удобно и легко работать на Сергея. Очень жаль, что по некоторым личным причинам мне пришлось со временем отказаться от этого выгодного проекта, но я советую всем этого заказчика!
$200
10 баллов
11 лет назад
Ответственно и быстро .
Ответный отзыв
Очень хорошо поставленное ТЗ, по которому легко работалось. Никаких претензий.
$10
10 баллов
11 лет назад
Юрий выполнил задание очень быстро! К сожалению, вынужден немного затянуть оплату, из-за того, что вебманей у меня не было, а ЯндексДеньги исполнитель не мог принять. Сейчас все оплачено!)) Удачи, Юрий! Хороших заказов.
Ответный отзыв
После продолжительного времени со мной связался гендиректор компании, где извинился за проблемы с оплатой услуг (проблемы были со стороны работника его компании). Конфликт решен, обид нет.
$5
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Простота в общении, внимательность к клиенту, отличный вкус при наполнении сайта. Обратился с просьбой по наполнению сайта, а получил еще помочь в написании текстов и рерайте моих текстов. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда при необходимости поможет, приятный в общении. Я очень доволен нашим сотрудничеством.
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $50
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