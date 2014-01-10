Dracula87

Юрий Dracula87

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контент-менеджмент

Позвольте предложить Вам свои услуги.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

  • Наполнение сайтов (Joomla, WordPress, DLE, Bitrix, самописные и т.д.)
  • Подбор и обработка фотографий для веб-контента в Photoshop
  • Редактор новостной ленты
  • Администрирование сайта
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Владение языками

  • Украинский - родной
  • Русский - свободно
  • Английский - advanced
Мой опыт

  • 05.2015 по 02.2016 - State-Line.media (Media, News)

    Content management for Glavpost.com. Worked with political, economic, IT news. After they moved to a new server, the amount of work drastically dropped so I decided to look for a new job.

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  • 08.2014 по наст. время - Farbik.ru (Web-studio)

    Content Management for different websites, mostly on Joomla. A part-time job that takes 1 or 2 hours at most during the day.

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  • 04.2014 по 04.2015 - Elhow.ru (IT)

    Content Management - editing html-code and attaching photosand/or videos.

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  • 04.2013 по 04.2014  - Biblprog, ПодарокБайкеру, ЗаправкаСити (IT, Sales)
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  • 09.2012 по 04.2013 - Elhow.ru (IT)

    Content Management - editing html-code and attaching photosand/or videos.

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  • 07.2011 по 03.2012 - sim.lviv.ua (Architecture)

    Content Management

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  • Мелкие проекты по размещению контента (до 1 месяца)

Портфолио

Отзывы заказчиков

lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Описания программ для Windows
Все сделано в лучшем свете.
До сих пор работаем, никогда не было никаких претензий к Игорю.
Ответный отзыв
Snegovoy
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тексты для байкерского магазина
Качество текстов хорошее и главное Юрий думает как именно написать тексты для того или иного товара. Работает оперативно и адекватно относиться к замечаниям по текстам. Сотрудничеством доволен и впредь буду обращаться.
Отлично сработались, было удобно и легко работать на Сергея. Очень жаль, что по некоторым личным причинам мне пришлось со временем отказаться от этого выгодного проекта, но я советую всем этого заказчика!
Ответный отзыв
zcity
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Заполнение карточки товара в интернет-магазине
Ответственно и быстро .
Очень хорошо поставленное ТЗ, по которому легко работалось. Никаких претензий.
Ответный отзыв
Konsyl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Разместить вакансию на сайтах
Юрий выполнил задание очень быстро! К сожалению, вынужден немного затянуть оплату, из-за того, что вебманей у меня не было, а ЯндексДеньги исполнитель не мог принять. Сейчас все оплачено!)) Удачи, Юрий! Хороших заказов.
После продолжительного времени со мной связался гендиректор компании, где извинился за проблемы с оплатой услуг (проблемы были со стороны работника его компании). Конфликт решен, обид нет.
Ответный отзыв
nikol78
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Контент-менеджер
WordPress
Простота в общении, внимательность к клиенту, отличный вкус при наполнении сайта. Обратился с просьбой по наполнению сайта, а получил еще помочь в написании текстов и рерайте моих текстов. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда при необходимости поможет, приятный в общении. Я очень доволен нашим сотрудничеством.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $50
#246