Drago85

Александр Резник Drago85

 
43 годаУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Coldfusion программист

    $1500

    В украинскую компанию, расположенную в Николаеве, требуются Coldfusion программисты. Работа в офисе, прекрасный коллектив, достойная з/п - от 1500 у.е. 8 095 924 164пять, аська: 7732060.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программисты Ruby on Rails

    $1200

    В украинскую компанию требуются Ruby on Rails программисты. Работа в офисе, в Николаеве. З/п от 1200 долларов США, отличный коллектив, прекрасная перспектива, возможны заграничные командировки. 8 095 924 164пять, аська: 7732060 или в личку.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поисковая система

    Доброго времени суток всем. Есть проект. Спецификация к бек-енду в архиве, к фронту могу выслать. Ждём ваши предложения цена-сроки. Дизайн и вёрстку предоставим

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад