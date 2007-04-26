$1500
В украинскую компанию, расположенную в Николаеве, требуются Coldfusion программисты. Работа в офисе, прекрасный коллектив, достойная з/п - от 1500 у.е. 8 095 924 164пять, аська: 7732060.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
В украинскую компанию, расположенную в Николаеве, требуются Coldfusion программисты. Работа в офисе, прекрасный коллектив, достойная з/п - от 1500 у.е. 8 095 924 164пять, аська: 7732060.
В украинскую компанию требуются Ruby on Rails программисты. Работа в офисе, в Николаеве. З/п от 1200 долларов США, отличный коллектив, прекрасная перспектива, возможны заграничные командировки. 8 095 924 164пять, аська: 7732060 или в личку.
Доброго времени суток всем. Есть проект. Спецификация к бек-енду в архиве, к фронту могу выслать. Ждём ваши предложения цена-сроки. Дизайн и вёрстку предоставим