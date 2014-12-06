Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
2 балла
9 лет назад
Исполнитель пропал, на личные сообщение не отвечает, хотя показано, что они прочитаны.
$10
10 баллов
9 лет назад
Станислав сделал работу в срок, быстро разобрался с заданием, в процессе работы консультировался по спорным вопросам, что очень понравилось. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работой с Александром очень доволен! Четко объяснил задачу, предоставил все необходимое для её выполнения! Всегда был на связи. Оплату получил вовремя и в полном размере. Рекомендую Александра как ответственного и порядочного заказчика!
$10
10 баллов
9 лет назад
Хороший, ответственный исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчиком очень доволен! Сразу получил предоплату 50% (хотя и не настаивал). Человек адекватный и порядочный. Рекомендую!
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7 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга