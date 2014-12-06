Dream--

Станислав Dream--

 
30 летУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
liliya117
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Заполнение группы ВК товарами с сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lahdenpohya
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
8 баллов
9 лет назад
Запостить информацию на тематических форумах
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Wraight
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
$10
2 балла
9 лет назад
Собрать картинки товаров с сайта
Исполнитель пропал, на личные сообщение не отвечает, хотя показано, что они прочитаны.
BFair
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавить 50 игр на сайт. Игры для Xbox360
Станислав сделал работу в срок, быстро разобрался с заданием, в процессе работы консультировался по спорным вопросам, что очень понравилось. Рекомендую!
Работой с Александром очень доволен! Четко объяснил задачу, предоставил все необходимое для её выполнения! Всегда был на связи. Оплату получил вовремя и в полном размере. Рекомендую Александра как ответственного и порядочного заказчика!
Ответный отзыв
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Размещение объявлений на досках РФ
Хороший, ответственный исполнитель! Рекомендую.
Заказчиком очень доволен! Сразу получил предоплату 50% (хотя и не настаивал). Человек адекватный и порядочный. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
7 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга