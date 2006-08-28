DreamStyle

Гость DreamStyle

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • CME Тестирование студентов-медиков

    $1000

    Есть проект, завершенный на 70-80%. PHP приложение, позволяющее организовывать виртуальные учебные курсы для студентов медиков. (учебный курс = статьи + тесты). Приложение написано в виде модуля для CMS Typo3 (http://typo3.org). Необходимо закончить проект. К разработчику требование: ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    $1200

    Необходим веб программист с опытом работы не мение 2 лет, знание PHP/MySQL. Знание CMS Typo3 или способность БЫСТРО обучиться. На данный момент сотрудничаем с немецкой медицинской фирмой, необходимо завершить проект, который готов на 80% (т.е. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта до 5000 уникальных визитов

    $250

    На сайте http://ero-dream.net должно быть минимум 5000 пользователей в день. Обратите внимаение интересуют РЕАЛЬНЫЕ пользователи, накрутка счетчиков НЕ нужна. Контекстная реклама в поисковых система не подходит. Восновном интересует скрытая реклама, PR, форумы доски объявлений и ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web программист. Разработка сайтов под CMS Typo3

    $500

    Требуется программист для постоянной удаленной работы. В обязаности входит разработка и сопровождение сайтов на базе платформы Typo3 (см. typo3.org). Что требуется: - знание CMS Typo3 - умение писать плагины ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Требуется дизайнер для разработки дизайна свйтов. Желательно знание Flash и художественное образование. Заинтересованны в качественном и долговременно сотрудничестве. Если Вас заинтересовало предложение, заполните анкету: http://dreamstyle.ru/index.php?id=58

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web программист, CMS Typo3

    Требуется программист на постоянную удаленную работу. В обязанности входит создание, сопросовждение сайтов на платформе CMS Typo3, разработка собственных модулей. Опыт работы с данной платформой строго обязателен. Оплата своеевременная, почасовая. Если вас заинтересовало предложение, пожалуйста, заполните анкету: http://dreamstyle.ru/index.php?id=58 Внимание: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад