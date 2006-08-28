Есть проект, завершенный на 70-80%. PHP приложение, позволяющее организовывать виртуальные учебные курсы для студентов медиков. (учебный курс = статьи + тесты). Приложение написано в виде модуля для CMS Typo3 (http://typo3.org). Необходимо закончить проект. К разработчику требование: ...
- $1000Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1200
Необходим веб программист с опытом работы не мение 2 лет, знание PHP/MySQL. Знание CMS Typo3 или способность БЫСТРО обучиться. На данный момент сотрудничаем с немецкой медицинской фирмой, необходимо завершить проект, который готов на 80% (т.е. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
На сайте http://ero-dream.net должно быть минимум 5000 пользователей в день. Обратите внимаение интересуют РЕАЛЬНЫЕ пользователи, накрутка счетчиков НЕ нужна. Контекстная реклама в поисковых система не подходит. Восновном интересует скрытая реклама, PR, форумы доски объявлений и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется программист для постоянной удаленной работы. В обязаности входит разработка и сопровождение сайтов на базе платформы Typo3 (см. typo3.org). Что требуется: - знание CMS Typo3 - умение писать плагины ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Проект на PHP, под определенную ЦМС (в ЦМС все необходимые средства для реализации проекта есть). Вот тезисное описание того, что нужно: 1. Add new products, view orders, as usual. 2. A section showing the past issues of ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер для разработки дизайна свйтов. Желательно знание Flash и художественное образование. Заинтересованны в качественном и долговременно сотрудничестве. Если Вас заинтересовало предложение, заполните анкету: http://dreamstyle.ru/index.php?id=58Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист на постоянную удаленную работу. В обязанности входит создание, сопросовждение сайтов на платформе CMS Typo3, разработка собственных модулей. Опыт работы с данной платформой строго обязателен. Оплата своеевременная, почасовая. Если вас заинтересовало предложение, пожалуйста, заполните анкету: http://dreamstyle.ru/index.php?id=58 Внимание: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад