Работа не выполнена. В какой-то момент просто взял и исчез. Деньги пришлось возвращать при помощи арбитража (спасибо администрации). ТЗ было согласовано до начало работ, так что я просто сидел и ждал результатов к оговоренному сроку. Человек срывал собою же назначенные сроки (для демонстрации промежуточных результатов), не давая никаких объяснений ни до, ни после. Потом вообще перестал появляться в сети и отвечать на письма.