Отзывы заказчиков
$1700
0 баллов
16 лет назад
Работа не выполнена. В какой-то момент просто взял и исчез. Деньги пришлось возвращать при помощи арбитража (спасибо администрации). ТЗ было согласовано до начало работ, так что я просто сидел и ждал результатов к оговоренному сроку. Человек срывал собою же назначенные сроки (для демонстрации промежуточных результатов), не давая никаких объяснений ни до, ни после. Потом вообще перестал появляться в сети и отвечать на письма.
$180
10 баллов
17 лет назад
Быстрая, качественная работа за разумную цену.
Ответный отзыв
Четкая постановка ТЗ. Своевременная оплата + бонусы. Приятно работать.