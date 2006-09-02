DrewIt

Гость DrewIt

 
50 летУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Flash/Flex (ActionScript 2/3) опыт работы более 3-х лет.

Отзывы заказчиков
imn_admin
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$1700
0 баллов
16 лет назад
Flex/Flash/PHP сайт
Работа не выполнена. В какой-то момент просто взял и исчез. Деньги пришлось возвращать при помощи арбитража (спасибо администрации). ТЗ было согласовано до начало работ, так что я просто сидел и ждал результатов к оговоренному сроку. Человек срывал собою же назначенные сроки (для демонстрации промежуточных результатов), не давая никаких объяснений ни до, ни после. Потом вообще перестал появляться в сети и отвечать на письма.
pseurope
40 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$180
10 баллов
17 лет назад
Разработка Flash MP3 player-а
Быстрая, качественная работа за разумную цену.
Четкая постановка ТЗ. Своевременная оплата + бонусы. Приятно работать.
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