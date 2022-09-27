SEO - оптимизатор. 5 лет опыта. Тех-оптимизация, On-page оптимизация, ТЗ для текстового контента, закупка ссылок

Дубинин Максим Александрович

https://freelancehunt.com/freelancer/Dubinin_M_SEO.html

https://www.linkedin.com/in/dubinin-maksim-ukrain/

Киев +38 068 976 1430 [email protected]

- август 2017 успешно сдал квалификационный экзамен «​SEO АКАДЕМИЯ​» по курсу «SEOman»;

- 1999 году закончил Киевский Национальный Экономический Университет, факультет: маркетинг. Диплом: Магистр маркетингового менеджмента.

Здравствуйте, меня зовут Дубинин Максим. Занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов различных тематик с 2017 года. В данный момент работаю

в https://seo-studio.ua/

Имею опыт продвижения сайта с ноля

Имею опыт переноса сайта на обновленную CMS

Имею опыт подготовки технического SEO-ТЗ для будущего сайта

Последние места работы: - декабрь 2019 декабрь по сейчас агентство SEO-studio

-с июля 2019 - декабрь 2019 SEO агентство AWEB

- 1 ноября 2018 - 1 июня 2019 kidik.ua в качестве ​Junior SEO (1 работа в SEO)

По необходимости могу показать результаты работы онлайн в системе SE Ranking

ИТАК ПО ПОРЯДКУ ЧТО Я МОГУ Анализ конкурентов:

·Анализ ссылочной массы · Ключевые слова

· Оценка контента

· Оценка юзабилити

· Выявление и оценка коммерческих факторов

Работа над семантикой:

· Подбор запросов исходя из запросов конкурентов (выгружаю через Serp Stat)

· Yandex.Wordstat

· Yandex подсказки

· Google подсказки

· Парсинг запросов в Key Collector и замер частотностей

· Чистка запросов от мусора

· Кластеризация

Структура:

· Отрисовка схематического дерева сайта

· Добавление новых страниц в схематическое дерево

Оптимизация посадочных страниц:

· Составление title, descriptions, заголовков Н1 для посадочных страниц

· Добавление метаданных на посадочные страницы.

· Настройка перелинковки со статей на посадочные страницы для распределения веса

Оптимизация контента посадочных страниц:

· Проверка существующих текстов (требование по главреду, уникальность, спамность, наличие ключевых слов) · Составление технического задания для копирайтера (до 30 шт., по необходимости)

Составление технического задания для программиста или технический SEO-аудит:

1. Анализ IP сайта

2. Проверка сайта на вирусы, вредоносные скрипты и наличие сайта в блэк-листах

3. Анализ истории домена

4. Проверка наличия элементов, которые могут негативно влиять на взаимодействие пользователя с сайтом.

5. Проверка наличия и корректности формирования SEO-Friendly URL (ЧПУ)

6. Проверка склеивания зеркал и полных дублей

7. Проверка полного дублирования контента

8. Проверка наличия в индексе технических страниц, страниц с дублированием контента или без контента

9. Проверка корректности ответов сервера на запрос страниц

10. Проверка кода страниц на ошибки в HTML и CSS.

11. Проверка наличия SSL сертификата или ошибок в его настройках

12. Проверка на наличие скрытых или спамных ссылок на внешние ресурсы

13. Проверка корректности настройки файла robots.txt

14. Проверка GWT и Яндекс Вебмастер

15. Проверка Sitemap.xml

16. Проверка доступности CSS и JS

17. Проверка наличия микроформатов

18. Проверка наличия кнопок соц-сетей

19. Проверка скорости загрузки сайта

20. Проверка наличия и оптимизации мультиязычности

21. Проверка наличия мобильной версии сайта

22. Проверка адаптивности сайта на разных типах устройств

23. Проверка на корректность вывода текстового контента

24. Проверка наличия на страницах элементов (коммерческих факторов) необходимых для

ранжирования в данной тематике

25. Проверка частичного дублирования контента

26. Проверка механизма работы с неактуальными и отсутствующими товарами

27. Проверка индексации отзывов на сайте

28. Проверка на клоакинг

29. Проверка наличия аффилиатов

30. Проверка гео-настроек в GWT

31. Проверка корректности формирования мета-тегов

32. Проверка наличия целевых страниц под СЯ

33. Проверка наличия/уникальности контента на сайте

34. Проверка оптимизации текстового контента

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