Копирайт, рерайт, контент-наполнение, smm, seo-оптимизация
Предлагаю услуги копирайтера, рерайтера, контент-менеджера, smm-специалиста, e-mail маркетолога.
Работаю во всех этих областях около двух лет.
Все статьи проверяю на уникальность и тошнотность по Advego, применяю поиск ключевых слов в Google AdWords, сохраняя при этом читабельность текстов.
Пишу на самые различные тематики очень быстро, качественно и недорого.
Есть основная работа, поэтому возьмусь за небольшие проекты в удалённом режиме.
Возможен вариант работы над проектами на постоянной основе до 3х часов в день.
Обращайтесь!
skype: dykuha.alina
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$2/час
от $4от 2 дней
#151
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 2 дней
#2802