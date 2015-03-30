Копирайт, рерайт, контент-наполнение, smm, seo-оптимизация

Предлагаю услуги копирайтера, рерайтера, контент-менеджера, smm-специалиста, e-mail маркетолога.

Работаю во всех этих областях около двух лет.

Все статьи проверяю на уникальность и тошнотность по Advego, применяю поиск ключевых слов в Google AdWords, сохраняя при этом читабельность текстов.

Пишу на самые различные тематики очень быстро, качественно и недорого.

Есть основная работа, поэтому возьмусь за небольшие проекты в удалённом режиме.

Возможен вариант работы над проектами на постоянной основе до 3х часов в день.

Обращайтесь!

[email protected]

skype: dykuha.alina