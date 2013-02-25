Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) ...
Логотипы и Знаки20 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется дизайнер для внутреннего проекта "Разработка Логотипа IT проекта" • полиграфический дизайн (разработка логотипа) каталог проекта (каталог услуг и продуктов, входящих в IT проект) ...
Требуется фрилансер для работы над внутренним проектом • веб-дизайн (дизайн, верстка сайта) Назначение сайта: Информационный медийный портал (новости, публикации, аналитики) + возможность ведения личных блогов (рубрика мнение). ...
Требуется проведение разовых работ на проекте в Астане: 1) интеграция lynk с IP шлюзом 2) настройка dial plan Возможна удаленная работа.