Рекламные видеобаннеры от таргетолога, видеомонтаж
Хобби видеомонтажа стало профессией. Обучалась видеомонтажу на платных курсах и самостоятельно в After Effects; Vegas Pro .
Работаю и как таргетолог и как видеомонтажер, это помогает создавать видеокреативы с учетом вкусов целевой аудитории. Группа ВК по видеокреативам https://vk.com/rurik3v1
Окончила Ростовский государственный университет мех-мат. Стаж руководителя частного бизнеса 28 лет.
Чувство юмора в работах присутствует.
Трудоголик, пунктуальность и ответственность есть, в полной мере.
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