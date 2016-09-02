Необходима верстка по заранее высланному HTML шаблону: 1. Необходимо подготовить страницу согласно тз. Исполнитель получит psd.
Привет!
Мы команда Веб-разработчиков - осуществляем индивидуальный, креативный и ответственный подход к Вашему проекту.
Основной массив наших заказов это Дизайн и Верстка;
- Наши плюсы:
· Высокое качество работы;
· Адекватная цена(обсуждается индивидуально для каждого проекта);
· Tочное соблюдение сроков;
· Быстрое внесение изменений;
· Консультации;
· Поддержка;
· Редизайн;
· Осмысленное юзабилити;
- Знания, умения, навыки:
+) Разработка дизайна страниц в соответствии со стилистикой и особенностями каждого конкретного проекта/бизнеса;
+) HTML, CSS, PHP, jQuery;
+) Блочная / табличная / фиксированная вёрстка / адаптивная / - верстка;
+) Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera, Yandex ).
+) Продающие посадочные страницы |LANDING|;
+) Натяжка, настойка на Wordpress;
+) Сайты, блоги, магазины под ключ;
Чем мы НЕ занимаемся:
-) Мы не вносим правки в проекты начатые и НЕ законченные другими разработчиками!
Наши контакты (Our contacts):
WhatsApp&phone: +7(995) 200 58 25
skype: etecs.ru
e-mail: [email protected]
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