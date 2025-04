Мы команда разработчиков по созданию сайтов - Landing pages/HTML coding/CSS/ - A team of professionals to creating it/

Привет!

Мы команда Веб-разработчиков - осуществляем индивидуальный, креативный и ответственный подход к Вашему проекту .

Основной массив наших заказов это Дизайн и Верстка;

- Наши плюсы:

· Высокое качество работы;

· Адекватная цена(обсуждается индивидуально для каждого проекта);

· Tочное соблюдение сроков;

· Быстрое внесение изменений;

· Консультации;

· Поддержка;

· Редизайн;

· Осмысленное юзабилити;

- Знания, умения, навыки:

+) Разработка дизайна страниц в соответствии со стилистикой и особенностями каждого конкретного проекта/бизнеса;

+) HTML, CSS, PHP, jQuery;

+) Блочная / табличная / фиксированная вёрстка / адаптивная / - верстка;

+) Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera, Yandex ).

+) Продающие посадочные страницы |LANDING|;

+) Натяжка, настойка на Wordpress;

+) Сайты, блоги, магазины под ключ;

Чем мы НЕ занимаемся:

-) Мы не вносим правки в проекты начатые и НЕ законченные другими разработчиками!

Наши контакты (Our contacts):

WhatsApp&phone: +7(995) 200 58 25

skype: etecs.ru

e-mail: [email protected]

www.etecs.ru