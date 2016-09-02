ETECS

Александр ETECS

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Мы команда разработчиков по созданию сайтов - Landing pages/HTML coding/CSS/ - A team of professionals to creating it/

Привет!

Мы команда Веб-разработчиков -  осуществляем индивидуальный, креативный и ответственный подход к Вашему проекту.

Основной массив наших заказов это Дизайн и Верстка;

- Наши плюсы:

·  Высокое качество работы;

·  Адекватная цена(обсуждается индивидуально для каждого проекта);

·  Tочное соблюдение сроков;

·  Быстрое внесение изменений;

·  Консультации;

·  Поддержка;

·  Редизайн;

·  Осмысленное юзабилити;

- Знания, умения, навыки:

+) Разработка дизайна страниц в соответствии со стилистикой и особенностями каждого конкретного проекта/бизнеса; 

+) HTML, CSS, PHP, jQuery;

+) Блочная / табличная / фиксированная вёрстка / адаптивная / - верстка;

+) Кроссбраузерность (Google Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera, Yandex ).

+) Продающие посадочные страницы |LANDING|;

+) Натяжка, настойка на Wordpress;

+) Сайты, блоги, магазины под ключ;

Чем мы НЕ занимаемся:

-) Мы не вносим правки в проекты начатые и НЕ законченные другими разработчиками!

Наши контакты (Our contacts):

WhatsApp&phone: +7(995) 200 58 25

skype: etecs.ru

e-mail: [email protected]

www.etecs.ru

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$8
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  • Верстка по шаблону

    Необходима верстка по заранее высланному HTML шаблону: 1.       Необходимо подготовить страницу согласно тз. Исполнитель получит psd.

    HTML
    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исполнитель на работы по верстке в HTML5

    Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5.                 Описание работы Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично ...

    AndroidHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

merli129
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель на работы по верстке в HTML5
AndroidHTML
Быстрая своевременная оплата, отличная коммуникация, уважение к исполнителю. Рекомендую!
Верстка была выполнена качественно и в срок, сотрудничеством с Юрием доволен. Рекомендую.
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