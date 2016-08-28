Самая разноплановая работа с текстом
1. Авторские материалы
2. Копирайт и рерайт
3. SEO - оптимизированные и рекламные тексты
4. Корректура и литературное редактирование
5. Транскрипт (расшифровка в печатный текст) аудиозаписей
6. При необходимости – подбор и обработка иллюстраций
7. Верстка полиграфическая
• Богатый опыт всей, вышеназванной работы. Аналитический склад ума в сочетании с образным мышлением. Рабочий язык – русский.
• Люблю своё дело. Работаю для тех, кто ценит КАЧЕСТВО!
P.S. Звучит банально, но постоянно учусь и повышаю свою квалификацию...
* Цены на все услуги - в пределах разумного, исходя из средних расценок на подобную работу на западе России (Для примера можно брать Калининград). Точные суммы зависят от сложности работы, наличия/отсутствия дополнительных условий и т.п.
Способы оплаты:
- банковский перевод
- WebMoney (WMZ, WME, WMR)
- А давайте гоблинов позащищаем?196 просмотров