"КТО НЕ ЗНАЕТ БОЛЬШЕГО,- НЕ ПОНИМАЕТ И В МАЛОМ..."

Самая разноплановая работа с текстом

1. Авторские материалы

2. Копирайт и рерайт

3. SEO - оптимизированные и рекламные тексты

4. Корректура и литературное редактирование

5. Транскрипт (расшифровка в печатный текст) аудиозаписей

6. При необходимости – подбор и обработка иллюстраций

7. Верстка полиграфическая

• Богатый опыт всей, вышеназванной работы. Аналитический склад ума в сочетании с образным мышлением. Рабочий язык – русский.

• Люблю своё дело. Работаю для тех, кто ценит КАЧЕСТВО!

P.S. Звучит банально, но постоянно учусь и повышаю свою квалификацию...

* Цены на все услуги - в пределах разумного, исходя из средних расценок на подобную работу на западе России (Для примера можно брать Калининград). Точные суммы зависят от сложности работы, наличия/отсутствия дополнительных условий и т.п.

Способы оплаты:

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