Очень рекомендую Екатерину, как заказчика: чётко поставлена задача;выслушивает предложения и берет лучшее для проекта(это главное) ;всегда на связи, в результате чего работа шла в темпе; оплата в срок и в полном объёме ((: от работы с Вами получила огромное удовольствие ^_^))