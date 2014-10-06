Нужна реклама в вк. школа английского языка для детей. Важен результат - новые клиенты. Фейковые подписчики не интересуют. Санкт-Петербург, район метро Парнас. Много конкурентов! Оплата по результату! Гарантия вашей ...
- $100Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется ведение и развитие группы в ВК. Английский язык для детей. Группа создана, теперь надо вдохнуть в нее жизнь) Целевая аудитория ограничена определенным районом города.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! необходимо оформить группу в ВК - английский язык для детей. Тексты есть, логотип есть, остальные картинки ваши, если потребуютсяНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую! Необходимо подготовить проект логотипа Детского клуба английского языка. Клуб будет назваться "СПИКСИКИ" или "SPEAKSIKI". акцент на детей, т.е. яркие цвета, веселый шрифт... Пока идея такая - русское название сверху, а снизу, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть готовый логотип, купленный вот здесь http://graphicriver.net/item/amazing-it-gadgets-logo-template/3848396 Нужно поменять текст, подобрать цвет и т.п. Пишите вашу цену.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад