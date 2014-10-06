Efi7

Евгения Efi7

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реклама школы английского языка. Группа в ВК.

    $100

    Нужна реклама в вк. школа английского языка для детей.  Важен результат - новые клиенты. Фейковые подписчики не интересуют. Санкт-Петербург, район метро Парнас.  Много конкурентов! Оплата по результату! Гарантия вашей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ведение и продвижение группы в ВК.

    Добрый день! Требуется ведение и развитие группы в ВК. Английский язык для детей.  Группа создана, теперь надо вдохнуть в нее жизнь) Целевая аудитория ограничена определенным районом города.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оформить группу в ВК

    Добрый день! необходимо оформить группу в ВК - английский язык для детей.  Тексты есть, логотип есть, остальные картинки ваши, если потребуются

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для детского клуба английского языка

    Приветствую!  Необходимо подготовить проект логотипа Детского клуба английского языка. Клуб будет назваться "СПИКСИКИ" или "SPEAKSIKI". акцент на детей, т.е. яркие цвета, веселый шрифт... Пока идея такая - русское название сверху, а снизу, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка логотипа

    Есть готовый логотип, купленный вот здесь http://graphicriver.net/item/amazing-it-gadgets-logo-template/3848396 Нужно поменять текст, подобрать цвет и т.п. Пишите вашу цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexAn1992
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Оформить группу в ВК
Очень рекомендую Екатерину, как заказчика: чётко поставлена задача;выслушивает предложения и берет лучшее для проекта(это главное) ;всегда на связи, в результате чего работа шла в темпе; оплата в срок и в полном объёме ((: от работы с Вами получила огромное удовольствие ^_^))
Очень понравилось работать с Марией! Легкая и приятная в общении и одновременно профессионал своего дела. Поняли друг друга с полуслова. Результат превзошел мои ожидания. Всем настоятельно рекомендую обращаться к Марии.
Ответный отзыв
express-design
Елена 
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
$18
10 баллов
7 лет назад
Логотип для детского клуба английского языка
Очень понравилось сотрудничать с Евгенией. Задача поставлена четко, оплата произведена своевременно. Евгения всегда на связи, текущие вопросы решались быстро. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо, Елене за творческий подход, понимание задачи с полуслова и оперативное исполнение, даже раньше оговоренного срока. Настоятельно рекомендую всем! В будущем обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Доработка логотипа
Спасибо Евгения за интересный проект! Мои рекомендации! Всегда на связи, приятна в общении, оплата мгновенная! С удовольствием продолжу с Вами работу еще!
Спасибо Евгении за отличную работу! Всем рекомендую и сама еще не раз буду обращаться!
Ответный отзыв