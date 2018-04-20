AlexAn1992

Мария AlexAn1992

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Опыт

Меня зовут Мария

Несколько фактов о себе:

  • Есть высшее техническое образование БрГУ (Братский государственный университет; БИИ; БрГТУ) БратскФакультет Энергетики и автоматики многоканальные телекоммуникационные системы

  • Сметное дело:Филиал Байкальского университета экономики и права, Братск 2016 год

  • Референт-переводчик с китайского языка: Братский Государственный Университет, Братск

  • Из достоинств: исполнительная, надежная, ответственная,  коммуникабельная.

  • Из недостатков: перфекционист до мозга костей

Что я готова предложить:

  • Опыт ведение и создание групп вк - с 2011 года

  • Оформление группы(страницы) вк: меню, аватар, обложка. - с 2011 года

  • Есть опыт работы в Photoshop, Aegisub, Movavi Video Suite, Video Pud, Avidemux, OBS Studio, Video Edit Master. -с 2011 года

  • Есть диплом референта переводчика с китайского языка: уровень "перевод со словарем"(2014 год)

  • Уровень владения английским - выше среднего.

  • Уровень владения русским - родной.

От себя гарантирую выполнение в срок, отмашки: "не заплатила за интернет", "сломался компьютер", "заболела", или "выключили свет" абсолютно точно не в моем стиле! Я нацелена на длительное сотрудничество с хорошими заказчиками, которые знают чего они хотят, четко ставят ТЗ и во время оплачивают заказ.

Оплату принимаю в рублях по актуальному курсу: Киви кошелек, Карта Сбербанка, Тинькофф

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Портфолио

Отзывы заказчиков

Efi7
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Оформить группу в ВК
Очень понравилось работать с Марией! Легкая и приятная в общении и одновременно профессионал своего дела. Поняли друг друга с полуслова. Результат превзошел мои ожидания. Всем настоятельно рекомендую обращаться к Марии.
Очень рекомендую Екатерину, как заказчика: чётко поставлена задача;выслушивает предложения и берет лучшее для проекта(это главное) ;всегда на связи, в результате чего работа шла в темпе; оплата в срок и в полном объёме ((: от работы с Вами получила огромное удовольствие ^_^))
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andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Простой монтаж
Мария отлично справилась с задачей! Имеет хорошие технические навыки в монтаже и неплохой творческий вкус!
Четкое ТЗ, оплата в срок и в полном размере, заказчик постоянно на связи (= Была рада с Вами сотрудничать (= Рекомендую
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sat1203
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нарезать видео по темам
Скорость и согласованность во всех деталях. Очень ответственна. Рекомендую.
После работы с Заказчиком осталось только положительное впечатление (: всем рекомендую сотрудничать ((:
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