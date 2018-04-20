Опыт

Меня зовут Мария

Несколько фактов о себе:

Есть высшее техническое образование БрГУ (Братский государственный университет; БИИ; БрГТУ) БратскФакультет Энергетики и автоматики многоканальные телекоммуникационные системы

Сметное дело:Филиал Байкальского университета экономики и права, Братск 2016 год

Референт-переводчик с китайского языка: Братский Государственный Университет, Братск

Из достоинств: исполнительная, надежная, ответственная, коммуникабельная.

Из недостатков: перфекционист до мозга костей

Что я готова предложить:

Опыт ведение и создание групп вк - с 2011 года

Оформление группы(страницы) вк: меню, аватар, обложка. - с 2011 года

Есть опыт работы в Photoshop, Aegisub, Movavi Video Suite, Video Pud, Avidemux, OBS Studio, Video Edit Master. -с 2011 года

Есть диплом референта переводчика с китайского языка: уровень "перевод со словарем"(2014 год)

Уровень владения английским - выше среднего.

Уровень владения русским - родной.

От себя гарантирую выполнение в срок, отмашки: "не заплатила за интернет", "сломался компьютер", "заболела", или "выключили свет" абсолютно точно не в моем стиле! Я нацелена на длительное сотрудничество с хорошими заказчиками, которые знают чего они хотят, четко ставят ТЗ и во время оплачивают заказ.

Оплату принимаю в рублях по актуальному курсу: Киви кошелек, Карта Сбербанка, Тинькофф