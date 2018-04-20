Меня зовут Мария
Несколько фактов о себе:
Есть высшее техническое образование БрГУ (Братский государственный университет; БИИ; БрГТУ) БратскФакультет Энергетики и автоматики многоканальные телекоммуникационные системы
Сметное дело:Филиал Байкальского университета экономики и права, Братск 2016 год
Референт-переводчик с китайского языка: Братский Государственный Университет, Братск
Из достоинств: исполнительная, надежная, ответственная, коммуникабельная.
Из недостатков: перфекционист до мозга костей
Что я готова предложить:
Опыт ведение и создание групп вк - с 2011 года
Оформление группы(страницы) вк: меню, аватар, обложка. - с 2011 года
Есть опыт работы в Photoshop, Aegisub, Movavi Video Suite, Video Pud, Avidemux, OBS Studio, Video Edit Master. -с 2011 года
Есть диплом референта переводчика с китайского языка: уровень "перевод со словарем"(2014 год)
Уровень владения английским - выше среднего.
Уровень владения русским - родной.
От себя гарантирую выполнение в срок, отмашки: "не заплатила за интернет", "сломался компьютер", "заболела", или "выключили свет" абсолютно точно не в моем стиле! Я нацелена на длительное сотрудничество с хорошими заказчиками, которые знают чего они хотят, четко ставят ТЗ и во время оплачивают заказ.
Оплату принимаю в рублях по актуальному курсу: Киви кошелек, Карта Сбербанка, Тинькофф
Портфолио
- Работаю в Adobe Photoshopнет просмотров
- Оформление группы вк231 просмотр
- Видео монтаж476 просмотров